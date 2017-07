Produtores Rurais recebem esclarecimentos da Secretaria Municipal de Agricultura e Aquicultura

A Secretaria Municipal de Agricultura e Aquicultura e a Secretária de Educação, através do Núcleo Municipal de Alimentação Escolar, realizaram uma palestra referente à aquisição de Produtos da Agricultura Familiar para Merenda Escolar.

O evento aconteceu no Auditório Edson Teixeira (17/07) e contou com a participação do secretário de Agricultura e Aquicultura, Jandirson Campos Torres, lideres comunitários da área rural, além de representantes das secretarias de Educação e de Desenvolvimento Social e Instituições Privadas do Município, Banco do Nordeste e Banco do Brasil.

O objeto foi trazer esclarecimentos aos produtores rurais acerca dos alimentos produzidos por eles, para que possam ser comercializados ao Município de forma correta.

Para Jandirson Torres, “a palestra foi proveitosa, o dialogo é sempre importante; com essa iniciativa estamos fomentando a economia local, investindo nos pequenos agricultores”, enfatizou o secretário.

