Presidente quer Câmara Itinerante para estar mais perto da população

O recesso legislativo já está quase chegando ao seu termino e, segundo o Sr. Luiz Brito, Assessor Parlamentar do vereador Marcondes Francisco dos Santos (PSD), presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso, avalia como positivo o primeiro semestre de atividades parlamentares.

Segundo o assessor, o presidente considerou positiva e bastante produtiva o 1º semestre da atual Legislatura, com a aprovação de inúmeras proposições em benefício do crescimento do município de Paulo Afonso. “A expectativa é que o segundo semestre de atividade parlamentar seja ainda melhor, com a manutenção do elo entre o Poder Legislativo, comunidade e Executivo, levando os reclames da população aos órgãos competentes para a melhoria da cidade. No segundo biênio vamos finalmente instalar a Câmara Itinerante para que nós vereadores possamos estar mais perto da população ouvindo as suas solicitações. A Câmara está sempre de portas abertas para receber a população. Convidamos a todas as pessoas para que acompanhem de perto nossos trabalhos, as reuniões de comissões e as sessões para um maior envolvimento da sociedade na Câmara Municipal de Paulo Afonso, que é Casa de todos.”, ressalta o presidente da Casa, Marcondes Francisco dos Santos.

Na opinião do Assessor Parlamentar do vereador Marcondes Francisco, outro propósito com a retomada dos trabalhos legislativos será a discussão em torno do Projeto de Lei Nº 31, de maio de 2017, que autoriza o Executivo a firmar convênios, acordos, ajustes e contratos com órgãos da administração pública e empresas privadas.

Recesso

Previsto no Regimento Interno da Câmara, o recesso ocorre em dois períodos do ano: no mês de julho e no mês de janeiro.

O recesso parlamentar é a paralisação das sessões ordinárias. Os vereadores continuam exercendo o mandato e suas atividades normalmente, uma vez que a função dos vereadores não se resume às sessões. Nelas, se dá a apresentação formal das medidas que vão além dos discursos e votações.

Os trabalhos, desta forma, tem continuidade nos departamentos administrativos do Poder Legislativo, bem como nos gabinetes dos parlamentares, de segunda à sexta-feira, com atendimento à população, das 8h às 12h, até o dia primeiro de agosto.

ASCOM-CMPA

comunicação@cmpa.ba.gov.br

José Renaldo de Carvalho Silva

Câmara Municipal de Paulo Afonso – Bahia

Avenida Apolônio Sales 495 – Centro

Fone: (75) 3282-3850