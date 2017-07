Presidente do PT-BA diz que prisão de Geddel enfraquece governo de ACM Neto

A prisão do ex-ministro Geddel Vieira Lima enfraquece o governo de ACM Neto, além de debilitar o grupo liderado pelo PMDB, Democratas e PSDB. É o que o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), Everaldo Anunciação, analisa. De acordo com o petista, quando o PMDB rompeu com o ex-governador Jaques Wagner (PT), ele tornou-se um “sustentáculo do DEM e do prefeito ACM Neto na Bahia”. “Eles juntaram para derrotar Rui e Otto. A prisão de Geddel, caso seja comprovado que ele realizou atos ilícitos e a Justiça o julgue como culpado, irá impactar negativamente no PMDB e, como consequência, no DEM e no PSDB, podendo chegar ao ministro Imbassay”, afirmou.

Para o presidente do PT, o impacto maior será para os políticos que defenderam Geddel. “Irá influenciar para ele e para os que se aliaram com ele. A exemplo do prefeito de Salvador, ACM Neto, que o defendeu, colocou a mão no fogo por ele. Não tem como não influenciar, ainda mais depois da relação estreita que eles estabeleceram no último ano”, ressaltou. O presidente ainda considerou que, caso seja constatado o real envolvimento do ex-ministro, esse é “o fim de sua carreira política”. Mesmo com tal posicionamento, o petista defende que o assunto deva ser tratado com cautela e espera que o Ministério Público Federal (MPF) tenha indícios concretos e provas de irregularidades contra Geddel. Anunciação defende o direito de defesa do ex-ministro. “Algumas atitudes atuais vêm confundindo o pensamento da sociedade brasileira, como a soltura do senador Aécio Neves, que tinha provas concretas contra ele e a manutenção da prisão de Vaccari Neto [ex-tesoureiro do PT], quando não há provas contra ele”, criticou.

Geddel foi preso pela Polícia Federal na tarde de segunda-feira (3) por, supostamente, ter obstruído a Justiça. BN

por Júlia Vigné