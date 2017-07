Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso enaltece emancipação política do município

Graças ao seu desenvolvimento, em 1953, por força da Lei Estadual de n. 62, Paulo Afonso passa a distrito e tinha tudo pra se tornar cidade.

O presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso, vereador Marcondes Francisco dos Santos enalteceu a importância dos 59 anos de emancipação político-administrativa do município a ser comemorado nesta sexta-feira, dia 28 de julho, em conversa com a Assessoria de Comunicação da Câmara, no seu gabinete, onde na oportunidade se pronunciou destacando o emancipação e o desenvolvimento de Paulo Afonso. “O vereador Abel Barbosa e Silva lançou a campanha “Vamos emancipar Paulo Afonso”. Na Câmara Municipal de Glória-BA, composta por nove vereadores, seriam necessários 6 votos (quórum qualificado) para a aprovação do projeto de autoria do vereador Abel Barbosa. Com muito empenho conseguiram, além dos 4 votos que tinham, os votos dos vereadores Amâncio Pereira e Adauto Pereira, apesar das divergências político-partidárias uniram-se em torno da luta pela emancipação”.

Marcondes Francisco aposta na chamada política de resultados e que a cidade vem crescendo a cada dia. “Hoje, vivemos numa cidade mais evoluída e, acima de tudo, preocupada com o bem-estar do seu povo. Sou um homem público aberto ao diálogo e, portanto, sempre pautado pelo o senso de justiça. Afinal, estamos numa verdadeira democracia e, por isso, devemos cada vez mais valorizar o nosso dia-a-dia”, destaca Marcondes Francisco.

Segundo Marcondes, na qualidade de vereador pelo oitavo mandato consecutivo tem procurado lutar por mais qualidade de vida para o munícipe pauloafonsino de um modo geral. O presidente assegurou ainda em sua fala o fato de que cada parlamentar deve cumprir o seu papel em benefício do progresso do município.

