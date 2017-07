Prefeitura reúne produtores para comemorar o dia da agricultura familiar e do agricultor

Ao som de um aconchegante forró pé de serra e regado a comidas feitas de produtos da agricultura familiar, agricultores, presidentes de associações comunitárias rurais, se reuniram para um café da manhã, na terça-feira (26), no Parque de Exposição Djalma Wanderlei.

Segundo o secretário de Agricultura e Aquicultura, Jandirson Campos Torres, o evento teve como objetivo reunir os produtores rurais para comemorar o dia da agricultura familiar e do agricultor, valorizando assim, o trabalho desses produtores que são de extrema importância para subsistência das famílias paulafonsinas.

O subsecretário Alvânio Santana, destacou que: “Geralmente as entidades investem mais nos grandes agricultores. A nova gestão da Prefeitura sentiu a necessidade de dar uma atenção maior ao agricultor familiar, pois, hoje, 70% do que está na mesa do consumidor vem da agricultura familiar”, enfatizou Alvânio.

Para o agricultor do Povoado Ludovico, Cícero Antenor, o apoio da Prefeitura tem sido de extrema importância para o homem do campo: “A Prefeitura está de parabéns pelo apoio que vem dando aos pequenos produtores, pois antes, a gente plantava nossas verduras e frutas e a metade ficava perdida nos lotes, e a outra metade repassava para o atravessador que comprava a mercadoria muito abaixo do valor. Hoje nós tiramos 50% para agricultura familiar e merenda escolar, obrigada prefeito, nós produtores estamos com o senhor”, destacou Cícero.

O evento teve exposição de barracas com artesanatos, produtos da agricultura familiar, abelhas, mel, bolos, flores, entre outros, e contou com a presença do prefeito Luiz Barbosa de Deus; o vice-prefeito Flávio Henrique; secretários, os vereadores Marcondes Francisco; Zé de Abel; Lêda Chaves, gerentes dos bancos do Brasil e Nordeste; representante da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional- CAR Cláudio Ademar; presidentes de associações comunitárias rurais; entre outras autoridades.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 26-07-2017