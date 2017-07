Prefeitura Municipal de Paulo Afonso investe em saúde preventiva

Com o intuito de melhorar a qualidade do atendimento do serviço prestado aos usuários do Sistema de Saúde – SUS do município de Paulo Afonso, a Secretária de Saúde iniciou nesta quarta-feira (12), um curso de capacitação para as equipes da Atenção Básica Municipal.

Segundo a Subsecretária de Saúde, Renata Fernandes, o objetivo do momento é debater sobre a assistência de saúde para as mulheres e aperfeiçoar os serviços prestados.

Para a médica Iara Cariri, o curso é de extrema importância, pois além dos profissionais se atualizarem, eles também vão poder orientar melhor os pacientes e consequentemente fazer um diagnóstico, antecipado de algumas patologias, além de proporcionar o tratamento adequado .

A Superintendente de Atenção à Saúde, Marília Danielli, destacou que:

“Os cursos de capacitação só voltaram a acontecer com a reativação do Núcleo de Educação Permanente (NEP), o que só foi possível na gestão do prefeito Luiz de Deus; com isso, esta é uma das primeiras atualizações das muitas que ainda virão”, pontuou Danielli.

Já para a Enfermeira, Tatiane Alves, a capacitação está sendo muito proveitosa, pois ajuda a formar uma conduta de humanização, proporcionando maestria eficaz nas alterações do trato genital feminino:

“Espero que o NEP continue trazendo cursos de capacitação e atualização para que possamos melhorar a qualidade do serviço e cuidar da segurança do paciente”, ressaltou Tatiane.

Os cursos de capacitação e atualização irão acontecer todas as sextas-feiras, durante um mês.

Autor: ASCOM/PMPA

