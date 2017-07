Prefeitura investe em câmeras de vídeo monitoramento para auxiliar na vigilância preventiva

Prevenção, este tem sido um dos focos da gestão do prefeito Luiz de Deus, ele acredita que, quando você trabalha de forma preventiva, a probabilidade de diminuir os índices de que algo venha a acontecer é bem maior.

Partindo deste pressuposto, a Prefeitura vai investir no sistema de monitoramento por câmeras de segurança, principalmente as com visão 360° e qualidade de imagem full HD, que têm a capacidade de expandir a atuação do policiamento local, pois aumentam a capacidade de monitoramento.

Para o secretário de Administração, Hermes Benzota; “esses recursos identificam suspeitos e geram alarmes quando ocorrem situações atípicas, anulando a necessidade de se estar presente no local do incidente ou mesmo acompanhar todas as câmaras”, destacou Benzota.

Segundo o coordenador do Consentran, Cleston Andrade, serão instaladas sete câmeras em pontos estrátegicos entre o centro e o complexo do BTN, a exemplo, da Av. Apolônio Sales, no centro e a praça Padre Lourenço no BTN, que serão monitoradas 24h por uma equipe composta pelos guardas municipais.

O principal objetivo do projeto é auxiliar os órgãos de segurança em situações como acidentes de trânsito, ações de meliantes nas unidades escolares das Redes Municipais, segurança do patrimônio público, roubos, entrea outras, as imagens vão auxiliar na identificação de ações criminosas, para que assim possam ser acionados os serviços de segurança pública em tempo hábil.

Este sistema de segurança preventiva também será ampliado na Rede Municipal de Ensino, onde atualmente já existem seis escolas monitaradas 24h, com a expansão do sistema de monitoramento passará a contar com 43 câmeras que irão monitorar em um ângulo de 360º, durante 24 horas.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 14-07-2017