Prefeitura desenvolve projeto que estimula o hábito à leitura

Preocupados com o afastamento dos jovens e adolescentes do hábito da leitura, a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso em parceria com a Secretaria de Educação, promove o evento: Leitura, a chave do mundo. A abertura aconteceu nesta sexta-feira (21), no auditório da Escola Municipal Vereador João Bosco Ribeiro.

Segundo o membro da equipe pedagógica da Secretaria de Educação, Pedro Gomes, o projeto surgiu diante da constatação da dificuldade de leitura dos alunos, o que acontece devido ao acesso limitado à leitura no núcleo familiar e às diversas opções de entretenimento, a exemplo dos videogames, celulares, TV, entre outros.

Para o aluno Pedro Lucas, o projeto está sendo de extrema importância: “Este programa não ajuda apenas na leitura, mas também nas relações com os nossos colegas, pois muitos já não se falavam e depois deste trabalho voltamos a interagir. Isso acontece devido à forma como a gente ver o mundo depois que começa a ler mais”, pontuou Lucas.

Esta atividade tem como objetivo estimular nos alunos da Rede Municipal de Ensino o gosto pela leitura por meio de trabalho com os eixos: leitura, oralidade, escrita e produção de texto, envolvendo toda comunidade escolar.

Publicado no dia: 21-07-2017