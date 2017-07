Prefeitura de Paulo Afonso realizará Concurso Público para provimento de cargos efetivos do quadro de servidores gerais do município

Com a publicação do Decreto nº 5282/17, assinado pelo prefeito Luiz de Deus (PSD), publicado no Diário Oficial do Município no dia 27 de junho de 2017, a Prefeitura de Paulo Afonso deu início ao processo para a elaboração de um edital para Concurso Público para compor o quadro geral de funcionários efetivos do Município. O decreto cria a Comissão Especial para elaboração de termo de referência, realização, fiscalização e acompanhamento do Concurso Público destinado ao provimento de cargos efetivos do quadro de servidores gerais do município de Paulo Afonso. Por enquanto, ainda não está definido os cargos e número de vagas que serão ofertadas e também a data da realização do concurso.

A Comissão Especial terá, entre outras, a incumbência de entregar o Termo de Referência em 20 dias após aprovação e publicação da lei que trata do Plano Geral de Cargos e Remuneração dos Servidores Públicos de Paulo Afonso, que segundo o próprio decreto está em fase final de confecção para posterior encaminhamento à Câmara de Vereadores. Também será levado para votação no Poder Legislativo, o Estatuto Geral dos Servidores de Paulo Afonso que já se encontra concluído. Por estar em recesso Parlamentar, o Decreto nº 5282/17 que autoriza a elaboração de um edital para Concurso Público para compor o quadro geral de funcionários efetivos do Município, só deverá ser votado no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, a partir da primeira sessão do segundo semestre de 2017 que acontece as 9h, no dia 7 de agosto de 2017.

Para maiores informações sobre o Concurso Público para a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, os interessados devem consultar o Diário Oficial do Município. No endereço: www.pauloafonso.ba.gov.br