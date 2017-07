Prefeitura de Paulo Afonso faz reforma em baias do Curral Municipal para melhor acomodar os animais

Objetivando melhorar as condições de acomodação dos animais que se encontram recolhidos no Curral Municipal, a Prefeitura de Paulo Afonso realizou uma reforma na parte estrutural das baias, com novos cochos para ração e água, além de mudar toda encanação.

Outra preocupação foi colocar funcionários para trabalhar em horário comercial na limpeza e cuidar dos animais. Segundo o administrador, Osmair Pinto, os animais que ali se encontram são alimentados quatro vezes ao dia com rações e capim e o local que se encontram são limpos diariamente.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 12-07-2017