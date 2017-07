Prefeitos do norte baiano discutem implantação de policlínica

O governador Rui Costa e os prefeitos que compõem o Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (Constesf) reuniram-se na sexta-feira dia 7/07, em Casa Nova, norte da Bahia, para discutir a implantação de uma policlínica para atender toda a região, através de parceria entre o Governo do Estado e os municípios. A proposta do governador é regionalizar os serviços de saúde, através de um consórcio, com 60% do recurso rateado entre os municípios e 40% assumido pelo estado. A policlínica tem a finalidade de fornecer atendimentos em diversas especialidades médicas atendendo às demandas mais urgentes e aperfeiçoando o serviço de saúde no Território do São Francisco.

Segundo Rui Costa, a proposta é ir melhorando a qualidade de atendimento gastando menos. “A gente precisa começar a ‘limpar’ o serviço para que ele fique mais barato para todo mundo. Mas não é só redução de custo, é para a gente melhorar a qualidade do serviço, para não continuar gastando muito e oferecendo um serviço precário”, disse.

O presidente do Constesf, Genário Rabelo (prefeito de Canudos), considerou a reunião produtiva e se mostrou entusiasmado com a implantação da policlínica. “Esclarecemos algumas dúvidas e vimos no Governador o interesse em melhorar a saúde na nossa região. Seguiremos com novas reuniões para acertamos pontos importantes para que possamos viabilizar a implantação de uma policlínica que beneficie nossa população”, declarou. Os gestores continuarão discutindo e avaliando, junto com o Governo do Estado, a forma mais viável e adequada de implantar a policlínica. Além da pauta de saúde, os presentes discutiram novos convênios na área de infraestrutura.

Além de Rui e sua equipe, participaram da reunião os prefeitos Wilker Torres (Casa Nova), Zé Filho (Remanso), Enilson Rodrigues (Campo Alegre de Lourdes), Paulo Bonfim (Juazeiro), Luiz Vicente Berti (Sobradinho), Afonso Mangueira (Pilão Arcado), Lindomar Dantas (Uauá), Ana Passos (Sento-Sé) e Genário Rabelo.

