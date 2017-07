Prefeitos aprovam necessidade de consórcio para policlínica

Reunidos com o governador Rui Costa sexta-feira (28), em Itabuna, prefeitos de 22 municípios da região cacaueira concordaram com a necessidade de formação de consórcios de saúde e infraestrutura. Os secretários estaduais da Saúde, Fábio Vilas-Boas, de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, e de Relações Institucionais, Josias Gomes, também participaram do encontro, realizado no Tarik Fontes Plaza Hotel, em Itabuna.

Rui destacou que “houve um convencimento e uma aprovação unânime, de todos os prefeitos, da necessidade de formamos o consórcio de saúde, com a construção de uma policlínica regional. E também de agilizar o consórcio de infraestrutura, para que a gente comece a fazer a manutenção das estradas estaduais e a construção e a manutenção de estradas vicinais, além de obras na zona rural de infraestrutura hídrica ou de apoio à agricultura”.

O governador acrescentou que “o objetivo do encontro foi discutir, apresentar e tirar dúvidas sobre a formação de consórcios. Nós apresentamos a nossa proposta de formar um consórcio de saúde aqui, envolvendo 29 municípios, e também a formação do consórcio de infraestrutura”.