Prefeito e secretários visitam os bairros Jardim Aeroporto e Boa Esperança

Acompanhado pelos secretários de Administração, Hermes Benzota de Carvalho Jr; de Infraestrutura, Wilson Pereira Filho e de Agricultura e Aquicultura, Jandirson Campos Torres; o prefeito de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, visitou quarta-feira, 12/7, os bairros Jardim Aeroporto e Boa Esperança. O objetivo da visita solicitada pelo vereador Albério Carlos (PP) foi conhecer as necessidades dos dois bairros, ouvindo os moradores para melhorar a infraestrutura.

No Jardim Aeroporto, Luiz de Deus visitou o ex-prefeito Abel Barbosa e Silva, idealizador da Emancipação Política de Paulo Afonso, em 1956, que deu origem à Lei Estadual nº 1.012/58, sancionada em 28 de Julho de 1958 pelo então governador da Bahia, Antônio Balbino de Carvalho. Naquela data, o até então Povoado Forquilha se transformou no município de Paulo Afonso, com seu território desmembrado da cidade de Glória.

Da residência de Abel Barbosa, a comitiva se dirigiu ao local onde está sendo construída uma quadra poliesportiva, obra reivindicada por Bero, através do requerimento nº 163, aprovado por unanimidade na Câmara Municipal. Outras reivindicações feitas pessoalmente pelo parlamentar foram: construção de uma praça no centro do bairro, unidade de saúde e escola de ensino fundamental. Atualmente o atendimento médico é realizado às segundas e quintas-feiras, no prédio onde funcionava o Projeto Arte de Tecer e as crianças e adolescentes que residem no Jardim Aeroporto estudam na escola do Boa Esperança.

Depois de ouvir as solicitações do anfitrião, o prefeito pediu ao secretário de Infraestrutura, Wilson Pereira Filho, que visse a possibilidade de, dentro do projeto da urbanização do município, atender às necessidades dos moradores do Jardim Aeroporto.

No final da visita, o prefeito parabenizou o vereador Bero pela iniciativa e enfatizou a importância da sintonia entre os Poderes Executivo e Legislativo para atender as necessidades da população.

Autor: ASCOM/PMPA