Prefeito de Paulo Afonso visita comunidades

O prefeito de Paulo Afonso, Luiz de Deus, visitou algumas comunidades na manhã de sexta-feira (14/07). O primeiro local foi o Bairro Tropical, onde o prefeito viu a necessidade de revitalizar o canal emissário daquela localidade; a segunda comunidade foi a do Sal Torrado, quando verificou o andamento das obras de pavimentação em paralelo; logo após, a comunidade do Bairro Centenário recebeu a visita do prefeito. Lá, Luiz de Deus identificou a necessidade de recuperar a academia da saúde e melhorar o campo de futebol.

O prefeito esteve acompanhado do secretario Municipal de Infraestrutura, Wilson Pereira, e também do secretário de Administração, Junior Benzota. A visita foi solicitada pelo vereador Leco, que viu a necessidade do prefeito in loco observar as reivindicações do povo dessas localidades e identificar as prioridades e retomada de obras.

O prefeito visa sempre à melhoria na qualidade de vida das pessoas, buscando sempre implantar serviços que viabilizem o bem-estar da sociedade como um todo.

Publicado no dia: 14-07-2017