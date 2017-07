Prefeito de Paulo Afonso visita autor do Projeto da Emancipação Política do Município

Nesta sexta-feira, 28 de julho, a cidade de Paulo Afonso comemora seu 59º Aniversário de Emancipação Política. A Lei Estadual 1.012/1958, sancionada pelo então governador da Bahia, Antônio Balbino, oficializou a criação do município situado no Vale do Rio São Francisco, região Norte do Estado. A Indicação para o desmembramento do até então Povoado de Forquilha do território de Glória foi de autoria do então vereador Abel Barbosa e Silva, aprovada e encaminhada à Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, no dia 10 de outubro de 1956.

O nome Paulo Afonso, segundo historiadores, veio da famosa Cachoeira de Paulo Afonso, na época sob o domínio do sertanista Paulo Viveiros Afonso. Este também é o nome das usinas PA I, II, III e IV, construídas pela Chesf a partir de 1949, empresa criada em 15 de março de 1948.

Quase 59 anos depois, no dia 12 de julho de 2017, o atual prefeito de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, visitou Abel Barbosa e Silva, em sua residência, no Bairro Jardim Aeroporto, hoje com 89 anos. Para Luiz de Deus, que iniciou sua carreira política em 1985, “O nome Abel Barbosa tem um significado especial para história de Paulo Afonso”.

Abel, por sua vez, parabenizou o atual prefeito por seu histórico político, segundo ele, honroso por nunca ter se envolvido em atividades ilícitas.”Admiro Luiz de Deus porque em seus quatro mandatos como deputado Estadual, e no último, como Federal, nunca criou atritos com seus adversários políticos, numa demonstração de postura ética. Por ter sempre respeitado seus adversários teve uma convivência sadia”, comentou.

Acompanharam o prefeito nessa visita os secretários de Agricultura e Aquicultura, Jandirson Campos Torres; de Administração, Hermes Benzota de Carvalho Júnior e de Infraestrtutura, Wilson Pereira Filho; o vereador Albério Carlos (Bero do Jardim Bahia) e o assessor de Comunicação da Prefeitura, Fábio Salvador.

Autor: ASCOM/PMPA

INFORME PUBLICITÁRIO

Publicado no dia: 25-07-2017