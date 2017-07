Prefeito de Paulo Afonso se reúne com direção da CHESF

O prefeito de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, viajou à capital Pernambucana para uma reunião com o presidente da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, Sinval Zaidan Gama. Nessa reunião, segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, serão tratados vários assuntos de interesse da sociedade pauloafonsina.

O gestor mostrará as necessidades do município e solicitará apoio direto da Chesf em ações que venham a melhorar vários setores. Uma das reivindicações é a construção da nova ponte, visando a melhorar e descongestionar o acesso e saída da ilha, assim como rever a parceria da Prefeitura com a empresa.

O chefe do Executivo tem se preocupado em buscar soluções e investimentos confiáveis que tragam resultados rápidos para a cidade.

Acompanharam o prefeito nessa viajem o vice-prefeito, Flávio Henrique, e os secretários: de Planejamento e Orçamento, Patrícia Alcântara e de Infraestrutura, Wilson Pereira Filho.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 26-07-2017