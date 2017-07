Polo UAB-Paulo Afonso divulga oferta de cursos

A Universidade Aberta do Brasil (Polo UAB-Paulo Afonso) está disponibilizando os cursos de Licenciatura em Educação Física e Bacharelado em Administração Pública. Os cursos ofertados serão ministrados pela Universidade do Vale do São Francisco (UNIVASF).

As inscrições estão sendo realizadas até o dia 24 de julho de 2017, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico http://www.sead.univasf.edu.br/seletivo.php. O ingresso ocorrerá por uma das seguintes formas:

Pontuação obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de uma das cinco últimas edições (2012 a 2016). Será considerada a maior nota, caso o candidato tenha participado de mais de uma edição;

Processo Seletivo próprio específico para vagas, reservados aos professores da Rede Pública de Ensino (curso de licenciatura em Educação Física) e aos gestores públicos (Bacharelado em Administração Pública).

As 480 vagas do edital serão distribuídas entre candidatos optantes pelos seguintes grupos:

I – Sistema de reserva de vagas para egressos de escola pública (pretos, pardos e índios e pessoas com deficiência) – ENEM;

II – Ampla concorrência (público em geral) – ENEM;

III – Professores da Rede Pública de Ensino (específico para cursos de licenciatura) – Processo específico;

IV – Gestores públicos (específico para curso de bacharelado) – Processo específico.

As atividades didático-pedagógicas (aulas, atividades, fóruns etc.) acontecerão em ambiente virtual de aprendizagem por meio de ferramentas interativas, com mediação docente, tutorial e de recursos didático-tecnológicos, sistematicamente organizados, e em encontros presenciais obrigatórios.

Para outras informações, solicitamos acessar o inteiro teor do Edital 03/2017 (arquivo anexo) ou acessar a página da Secretaria de Educação a Distância da Univasf (SEaD/Univasf), link: http://portais.univasf.edu.br/sead ou o ambiente do Sistema de Processos Seletivos (Sipss), link: http://www.sead.univasf.edu.br/processoseletivo.

