Políticos e autoridades prestigiaram desfile de Emancipação Política de Paulo Afonso

Na manhã de sexta-feira, dia 28 de julho de 2017, o município de Paulo Afonso completou 59 anos de Emancipação Política. Para brindar esse momento especial,a Prefeitura de Paulo Afonso, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou, a partir das 8h, na Avenida Apolônio Sales, o tradicional desfile Cívico de Emancipação Política.

O prefeito de Paulo Afonso Luiz Barbosa de Deus esteve acompanhado no palanque oficial, do vice prefeito Flavio Henrique, autoridades, vereadores, secretários municipais e convidados que prestigiaram o desfile de Emancipação Política.

Hoje, Paulo Afonso é considerado um dos mais desenvolvidos municípios da Bahia e do Nordeste brasileiro. Seus principais atrativos turísticos são os Cânions do Rio São Francisco, o complexo hidrelétrico da Chesf, a Serra do Umbuzeiro, o Parque Ecológico Raso da Catarina, a prainha de água doce formada pelo lago da Usina PA IV, igreja de São Francisco, o Parque Belvedere, o Museu Casa de Maria Bonita, além de praças e jardins do centro da cidade.

Da Redação