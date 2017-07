PGE empossa 22 novos procuradores na próxima terça-feira

A Procuradoria Geral do Estado da Bahia empossa, na próxima terça-feira (18), 22 novos procuradores aprovados no concurso público realizado no ano de 2014.O grupo irá integrar o quadro de 203 procuradores que hoje atuam na instituição. A solenidade ocorrerá às 19h, no auditório Paulo Spinola, na sede da PGE, no Centro Administrativo. O evento contará com a presença do governador Rui Costa, que assinará os termos de posse.

Os novos procuradores, nomeados na edição do Diário Oficial do Estado do dia 21 de junho de 2017, chegam à instituição para completar o quadro, fortalecer a defesa do Estado da Bahia, conferindo legalidade aos atos administrativos, e colaborar com a formatação e execução de políticas públicas, apontando sempre os caminhos possíveis dentro dos marcos legais existentes.

O último concurso público para procurador do Estado da Bahia, que é hoje um dos mais concorridos, aconteceu em 2004. De lá pra cá, mais de 10 anos se passaram, motivo pelo qual a solenidade tem grande importância para órgão, que passará a contar, a partir de agora, com um total de 225 procuradores.

Por Redação BNews