Paulo Afonso sediará 7ª Conferência Municipal de Assistência Social

Nesta quinta-feira, 20 de julho, das 7h30 às 17h30, o auditório da Faculdade Sete de Setembro, em Paulo Afonso, será o cenário da 7ª Conferência Municipal de Assistência Social.

A Conferência que terá como tema “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS” vai enfocar os direitos à proteção social, convivência familiar e social, acesso a políticas públicas e o fortalecimento da Rede Intersetorial. A realização é da Prefeitura, sob a organização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social.

Os conferencistas convidados são: Iêda Castros (ex-secretária nacional de Assistência Social do MDS) e Edval Bernardino Campos (titular da Diretoria de Programas e Projetos de Extensão da Pré-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Pará).

Publicado no dia: 18-07-2017