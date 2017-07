Paulo Afonso receberá a caravana de lançamento da Identidade Jovem

O município de Paulo Afonso estará recebendo a caravana da Identidade Jovem (ID Jovem), documento que possibilita acesso aos benefícios de meia- entrada em eventos artísticos, culturais, esportivos e vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual, conforme disposto no Decreto 8.537/2015. O lançamento acontecerá no dia 27, no Auditório do Memorial Chesf, das 8 às 11 horas.

O evento está sendo realizado pela Prefeitura de Paulo Afonso, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com Conselho Municipal de Juventude.

O Estatuto da Juventude, instituído pela Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, decorre de luta histórica dos movimentos de juventude e representa o primeiro marco legal brasileiro específico a reconhecer as pessoas com idade entre 15 e 29 anos como sujeitos de direitos.

Publicado no dia: 24-07-2017