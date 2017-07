Paulo Afonso recebe mais uma etapa da Popularização do Semiárido

Na terça-feira, 18/07, no auditório da Secretaria de Educação, aconteceu mais uma etapa do Projeto de Popularização do Semiárido, do Instituto Nacional do Semiárido (INSA). O objetivo do projeto é ampliar multiplicadores do conhecimento, envolvendo professores, estudantes, Poder Público e a comunidade a promover o processo educação cientifica e tecnológica.

Na abertura da cerimônia houve exibição de vídeos institucionais e uma apresentação em forma de cordel e criada por Hellen Ferreira Oliveira e Gabriel Lisboa da Silva Lima, alunos do 4º ano D da Escola Municipal Rivadalva de Carvalho, orientados pela professora Marlene Pereira de Sá.

O secretario de Educação, Severino Alves de Lima, enfatizou a importância do evento e agradeceu aos representantes do INSA pela realização do evento.

O vice-prefeito de Paulo Afonso, Flávio Henrique Magalhães Lima, falou da importância de receber a equipe mais uma vez, pois, segundo ele, o projeto é de grande importância para os estudantes pauloafonsinos.

Antonio Carlos de Miranda, idealizador da IV semana de Popularização da Ciência no Semiárido, cobrou compromisso sério e políticas públicas, que segundo ele, levem ao desenvolvimento das crianças.

O prefeito Luiz de Deus falou da importância das parcerias e da divulgação do projeto de popularização da educação cientifica para os estudantes da Rede Municipal de Ensino. Luiz de Deus também expressou sua preocupação com a cidade e a região.

“Precisamos conhecer melhor as formas das pessoas e enxergarem as suas necessidades. Nosso governo está à disposição do INSA, para que juntos possamos desenvolver ações que melhorem o semiárido nordestino, em especial Paulo Afonso e Região”, concluiu.

Além do prefeito, do vice-prefeito e do secretário de Educação, participaram do evento; os secretários de Infraestrutura, Wilson Pereira Filho; de Saúde, Ivaldo Sales; de Cultura e Esportes, Jânio Soares; de Administração, Hermes Benzota de Carvalho Jr; representantes do INSA, Embasa, UNEB, Núcleo de Atendimento Educacional (antiga DIREC 10).

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 19-07-2017