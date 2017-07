Paulo Afonso: Encontro Nacional de Capoeira organizada pelo Grupo Libertação foi um sucesso

No dia 01 de julho, uma noite de sábado, no SINERGIA, aconteceu a 3ª Edição do Encontro Nacional de Capoeira organizada pelo GRUPO LIBERTAÇÃO. O encontro contou com representantes de quinze cidades, de sete estados brasileiros mais o Distrito Federal (Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito Federal).

Da esquerda para direita: Alan Wilker (Pinguim),

Anderson Andrade (Surfista), Jurandyr Pinheiro

(Mestre Russão),

Joice Ribeiro (Sapeca), Wesley Ricardo (Duzoi)

O berimbau ditou o ritmo desse momento cultural de Paulo Afonso. Quem participou pôde conhecer grandes nomes da capoeira nacional. À exemplo do Mestre Igor Santiago, de Brasília, Fundador do Grupo Aruanda, um grande capoeirista, que ocupou quase todas as revistas específicas da arte durante muitos anos, um dos poucos atletas a ser patrocinado pela BAD BOY. Mestre Roberio Rato, de Fortaleza, fundador do Grupo Água de Beber, um exímio capoeirista, destaque pelo seu conhecimento e por sua habilidade e técnica, recém chegado de uma turnê de trabalhos na Europa, veio abrilhantar ainda mais a capoeira pauloafonsina.

Não poderemos deixar de falar da representação da mulher brasileira, e nesse caso uma verdadeira guerreira, a Mestra Jô, de Juazeiro na Bahia, aluna do mestre Boneco. Com fama Internacional, a Mestra Jô tem milhares de vídeos no Youtube, com milhões de visualizações por todo o mundo. Uma das primeiras mulheres a viver profissionalmente com capoeira e das poucas ainda com o título de Mestre de capoeira. Uma grande incentivadora para milhares de meninas, exemplo de superação em um universo ainda muito masculino. Morou muito tempo nos Estados Unidos e ainda desenvolve trabalhos em vários países, da América, Europa e Ásia.

O Encontro Nacional De Capoeira tem como finalidade reunir grandes amigos da capoeira, com o intuito de divulgar a arte e a cultura em nossa cidade, além de elevar Paulo Afonso a um patamar mais alto no cenário nacional da cultura Brasileira. A abertura do evento ficou por conta do Grupo Percuciclando do amigo Gildo Madeira e da bateria do Grupo Libertação. Foi uma noite de muitas emoções, o Mestre Russão fundador do grupo anfitrião, recebeu das mãos do vereador Bero do Jardim Bahia, uma moção de aplausos, pelo apoio a cultura aqui em nossa cidade, o Mestre que é do Espírito Santo, da cidade de Cachoeira do Itapemirim e que recebeu recentemente o Titulo de Patrimônio vivo do Estado Capixaba, ficou maravilhado com a homenagem a ele prestada.

A noite foi recheada de surpresas, alegrias e de muita capoeira. O Grupo Libertação desenvolve um trabalho sócio-cultural em parceria com a Igreja Batista do Centenário, nos bairros: Bonfim, Tropical, Sal torrado e Centenário. Assistindo cerca de 50 pessoas entre crianças e jovens, pôde entregar as graduações dessas pessoas que compõem o projeto CAPOEIRA COM CRISTO. Sob a supervisão do Mestre Russão os professores: Alan Wilker (Pingüim), Joice Ribeiro (Sapeca), Wesley Ricardo (Duzoi) e Anderson Andrade (surfista), promoveram a maior festa de capoeira de Paulo Afonso e uma das maiores do nordeste. Tudo isso fruto de muito trabalho e dedicação. E principalmente por conta da credibilidade com as parcerias firmadas ao longo desses quatro anos de trabalho.

Por Alan Wilker