O KUMON AMERICA DO SUL PARABENIZA OS ALUNOS DESTAQUES NA UNIDADE PAULO AFONSO.

Alunos recebem certificados de adiantados e serão premiados com medalhas.

Os alunos que ganharam certificados estão seis meses adiantados em relação ao conteúdo escolar previsto. O método Kumon nasceu do amor de um pai e da sua preocupação de que o filho tivesse uma vida plena e feliz.

O professor de matemática Toru Kumon, desejava que seu filho Takeshi desenvolvesse ao máximo o seu potencial e conseguisse trilhar o próprio caminho. Criou um material didático auto-instrutivo, para que o filho estudasse sem depender dos ensinamentos de alguém e orientou-o conforme o ritmo de aprendizagem dele.Takeshi alcançou conteúdos de nível universitário ainda na 6a série e desenvolveu autonomia, autoconfiança e a postura de buscar novos conhecimentos por si. Os resultados de Takeshi se espalharam e hoje o método Kumon está presente nos 5 continentes. É aplicado em 47 países no mundo, para mais de 4 milhões de alunos.

Em todo o Brasil, temos varias unidades oferecendo os cursos de Matemática, Português, Inglês e Japonês. Os alunos podem se matricular em qualquer época do ano e aproveitar todas as vantagens que o método oferece. Todos os alunos matriculados no Kumon ao alcançarem estudos avançados, ou seja, ao se tornarem Alunos Adiantados, recebem uma medalha como forma de reconhecimento do seu esforço.

Aluno Adiantado é aquele que estuda conteúdos na Unidade do Kumon a frente dos estudos de sua escola. Isso é possível pelo fato de contarmos com um material didático próprio e auto-instrutivo, que permite ao aluno desenvolver os exercícios com o mínimo de intervenção do orientador e avançar para conteúdos além de sua série escolar, fazendo com que seja capaz de buscar o próprio conhecimento.

Os alunos que receberam a medalha de Aluno Adiantado em Português categoria bronze são: Filipe de Mello Delgado; Aline Araújo de Moraes e João Pedro Gomes de Quental. Destaque também para o aluno Paulo Giovanni Sampaio Martins Alves. Medalhista do curso de Matemática.

Parabéns a todos pelo esforço. Aos meus alunos espero que no ano que vem tenhamos um número ainda maior de Medalhistas. Para aqueles que ainda não conhecem o método, convido a nos fazer uma visita.

Sirlene Rodrigues Leite

Orientadora Unidade Paulo Afonso.