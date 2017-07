No CRAS, Prefeito Municipal participa de reunião junto a Coordenação e representantes da Secretaria de Assistência Social

Em reunião junto a equipe que compõe a Coordenação do CRAS e representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social, o Prefeito Municipal David Cavalcantidiscutiu a funcionalidade dos programas em execução no Centro de Referência de Assistência Social.

A reunião teve como pauta prioritária a apresentação do Programa Criança Feliz, que consiste no incentivo à melhoria nos cuidados com as crianças através de visitas promovidas por assistentes sociais, possibilitando a correta orientação às famílias do município.

Estiveram presentes a Secretária Municipal de Assistência Social, Edielg Vieira, a Coordenadora do CRAS, Maria São Pedro Leite Braz, a Coordenadora de Proteção Social Básica, Nélia Tatiane, além dos profissionais que atuam nos programas em execução e fazem parte do Sistema Único da Assistência Social / SUAS, componentes da equipe PAIF, do Programa Criança Feliz e da Equipe Volante do CRAS.

ASCOM

