Maratonista Cicero Clebson é vice-campeão em Alagoas

O pauloafonsino Cícero Clebson mais uma vez sobe aos pódios, levando assim mais uma vez o nome da cidade de Paulo Afonso para o âmbito nacional. Aconteceu no sábado, 01/07, na cidade de Arapiraca – AL a II Corrida do Fogo e mais uma vez para orgulho dos que o admiram, estava o Cicero que conseguiu a marca de vice-campeão dos 10 KM na categoria geral. A corrida contou com a presença de 500 atletas de várias cidades e estados, com percursos de 5 e 10 KM.

“Graças a Deus mais um pódio, agradeço também aos que contribuem para a realização das minhas conquistas, como: Clube Paulo Afonso, Auto Escola Paulo Afonso, Colégio Montessori, Di Festas, Colégio Boa Idéia, Matelcon, Bela Face, Irmã Leda, Academia M2 Fitness, Santur Transportes, Ultra Gás Distribuidora GM, Editora Fonte Viva, Treinador Marciano Barros e a imprensa local”, externou o maratonista.

Cícero vai participar da 21 edição da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro que acontecerá no dia 20 de agosto próximo, onde vai competir com mais de 18 mil atletas. Essa competicao será tramitita ao vivo pela Rede Globo.

Por: Niedja Torquato