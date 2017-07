Hasteamento de bandeiras abre a Semana da Emancipação Política de Paulo Afonso

O prefeito de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus; o vice-prefeito, Flávio Henrique Magalhães Lima; o secretário Municipal de Educação, Severino Alves de Lima,vereadores e representantes dos Poderes Executivo e Legislativo participaram nesta segunda-feira, 24/7, da solenidade de abertura da Semana da Emancipação Política do Município.

Sob a execução dos hinos Nacional Brasileiro e de Paulo Afonso foram hasteadas as bandeiras do Brasil, da Bahia e do Município.

Entre os convidados, o ex-vice-prefeito, Jugurta Nepomuceno Agra; o comandante da 1ª Companhia de Infantaria, major Kauê Menezes Chagas; o comandante do COMSETRAN, Cleston Andrade Cavalcante; representantes do 20º Batalhão da Polícia Militar e entidades de ensino municipais e particulares.

As atividades alusivas à Semana da Emancipação Política de Paulo Afonso prosseguem até o dia 29 de julho, com a seguinte programação:

Dia 25 (terça-feira): 19h – Culto na Igreja Nova Aliança, Rua Marechal Castelo Branco, 635, Centro;

Dia 26 (quarta-feira): 19h – Missa em ação de graças na Catedral de Nossa Senhora de Fátima;

De 27 a 29 de julho: Projeto Cultura na Praça com atrações culturais na Praça das Mangueiras, a partir das 19h;

Dia 28 (sexta-feira): 8h – Desfile Cívico na Avenida Apolônio Sales.

Após o desfile, na Praça das Mangueiras haverá stands com exposições, artesanatos, oficinas, minifóruns, medicina fitoterápica, palestras educativas, teatro e música.

Veja as atrações do Projeto Cultura na Praça:

Quinta-feira, dia 27:

21h – Eloyra

23h – Duda Rodrigues

Sexta-feira, dia 28:

21h30 – Chico César

23h – Igor Gnomo e Beto Mesquita

Sábado, dia 29:

21h – Gean Ramos;

23h – Samba do Arnesto;

Autor: ASCOM/PMPA