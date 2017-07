Grade de atrações do São Pedro no Povoado Quixaba

Época do ano mais esperada nas cidades do interior nordestino, os Festejos Juninos animam com muito forró, quadrilha, comidas típicas, e o maior arrasta-pé. Há, também, a homenagem aos santos católicos, que emprestam seus nomes para as festividades. A Festa de São Pedro no Povoado Quixaba, realizada pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Governo, acontece nesta sexta dia 07 e sábado 08 de julho.

Famosa por terminar ao amanhecer do dia, a Festa de São Pedro da Quixaba terá seis atrações musicais durante os dois dias de festas, iniciando com Sena do Forró, seguindo com a pegada de Geninho Batalha para os amantes da vaquejada, e o forró pegado de França; no sábado, dia 08, contaremos com o embalo dos Molecões do Arrocha, com o forró das antigas da Banda Calango Aceso e com o forrozão de Zezinho da Ema.

ASCOM/ http://www.gloria.ba.gov.br