Gloria (BA): 5ª Conferência Municipal de Saúde acontece nesta terça, 25 de julho

A Prefeitura Municipal de Glória, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, realizará, no dia 25 de julho de 2017, a partir das 07:30h, no Centro Diocesano, a 5º Conferência Municipal de Saúde.

A Conferência Municipal é um processo participativo com o objetivo de mobilizar a sociedade acerca de temas importantes da saúde pública brasileira, com a finalidade maior de definir políticas públicas para o município.

O evento é aberto ao público e contará com a presença de representantes do Executivo, Legislativo, e do Sistema de Saúde Municipal.

http://www.gloria.ba.gov.br