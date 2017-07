“Eu sou Youtuber” uma novidade que vem causando nas redes sociais

“Eu sou Youtuber” esse é o mais novo programa da rádio Paulo Afonso FM 104,9, um estilo diferente, jovem e moderno para os ouvintes e seguidores das redes sociais. Uma oportunidade de mostrar o talento dos jovens pauloafonsinos youtubers.

O programa foi criado pela jornalista Niedja Torquato em parceria com o diretor da emissora José Renaldo de Carvalho Silva e o publicitário Bruno Bello. “Tudo começou com uma sugestão de pauta minha para a revista Mais Destaque, da qual faço parte do grupo de redatores, e ai pesquisei os youtubers da cidade e publiquei a historia deles na revista, depois veio o Jornal Região em Destaque que me deu oportunidade de mais uma publicação, mais uma vez agradeço ao Sales. E como consequência do sucesso dessa pauta veio o programa de radio e estamos ai no AR aos sábados das 10 as 12hs”, explicou Niedja Torquato.