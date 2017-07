Eu Sou Youtuber” em mais uma edição na Paulo Afonso FM -104,9

Em mais uma edição o programa de rádio “Eu Sou Youtuber” vem reunindo grandes talentos pauloafonsinos, e alcançando grandes índices de audiência e visualizações nas redes sociais.

De forma bem natural à jornalista Niedja Torquato juntamente com Bruno Bello e o Anderson batem o papo com os youtubers convidados e sempre interagindo com os ouvintes pelo telefone e também pelas redes sociais tanto do programa como também dos convidados que fazem suas lives. Além do bate papo a parte musical do programa também é sugerida pelos convidados, de forma que todos sintam – se bastante a vontade.

No sábado, 22/07, o estúdio da Paulo Afonso FM -104,9 recebeu os Youtubers Valdira Sandes, Luis Leitte, Luccas Sousa, Weber e também a produtora Allany Donária. Então fiquem ligados na frequência 104,9 “Eu Sou Youtuber”, aos sábados às 10h da manhã. Participe pelo ZAP: 75 -98825-1810 e 75- 99162-0538 e pelo fixo: 75-3281-6979.

Por Niedja Karla Pereira Torquato e Silva