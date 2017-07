Etapa baiana dos Jogos Escolares da Juventude começa nesta terça-feira

A partir desta terça-feira (11), mais de 300 estudantes atletas nas faixas etárias de 12 a 14 e de 15 a 17 anos, de nove escolas de Salvador, disputam, até o mês de outubro, a seletiva municipal dos Jogos Escolares da Juventude – Etapa Bahia –, nas modalidades de futsal, handebol, basquete e vôlei.

Na capital baiana, a competição é realizada pela Superintendência dos Desportos (Sudesb), autarquia vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego e Esporte (Setre), que envolve unidades da rede estadual e privada de ensino de Salvador, com jogos nos colégios Salesiano, Módulo, da Polícia Militar e no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras.

Interior

As seletivas municipais do interior começaram em abril e seguem até o fim de julho. As equipes campeãs das escolas dos municípios inscritos nesta competição estarão classificadas para etapa estadual, entre os dias 11 e 13 de agosto, para os estudantes de 12 a 14 anos, e de 6 a 8 de outubro, para os atletas de 15 a 17 anos, com jogos no Ginásio de Cajazeiras, em Salvador.

Individuais

A seletiva estadual dos Jogos Escolares da Juventude, nas modalidades individuais, nas duas faixas etárias, serão realizadas em 22 de julho, a partir das 13h, no Ginásio de Esporte do Sesi, em Simões Filho (atletismo, judô, luta olímpica, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez), no colégio Salesiano Dom Bosco, na Paralela (ginástica rítmica) e na Piscina Olímpica da Bahia (natação).

As competições definem as equipes/alunos-atletas que representarão o estado na etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude, maior evento de esporte estudantil do Brasil. Os jogos serão realizados em setembro, em Curitiba, e novembro, em Brasília.

Fonte: Ascom/Sudesb