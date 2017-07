Esquadrão Águia capacita 23 profissionais para policiamento em motocicletas

Depois de dois meses de treinamento 23 policiais militares receberam o certificado de formatura do curso de ‘Escolta e Segurança’ da Polícia Militar da Bahia.A formação é realizada pelo Esquadrão Águia e capacita os profissionais para o motopatrulhamento em áreas urbanas, rodovias e zonas rurais, no trânsito e na escolta de autoridades. A formatura aconteceu na manhã de quinta-feira (27), Dia do Motociclista, na sede do Esquadrão, no Rio Vermelho.

A cerimônia começou com o céu azul, mas a entrega do certificado dos destaques da turma aconteceu embaixo de chuva forte. O comandante-geral da PM, coronel Anselmo Brandão, entregou as homenagens e destacou a importância do curso. Este ano, quatro policiais do estado de Sergipe, dois do Rio de Janeiro, três membros da guarda municipal e um militar do Exército também buscaram a formação na Bahia.

“O grande referencial desse curso é capacitar, preparar e especializar o profissional em uma modalidade de policiamento que hoje é muito carente no Brasil. Ele é muito procurado, bem estruturado, tem qualificação, as estruturas são excelentes, além do nohall. O curso de Escolta e Segurança da Bahia já tem uma marca. O brevê que o policial ostenta é motivo de orgulho para ele”, afirmou o comandante.

Durante a formatura, os policiais simularam o trabalho de escolta e fizeram diversas manobras para o público. As apresentações foram realizadas sob o olhar atento dos comandantes. Familiares e amigos dos formandos também assistiram à cerimônia.

Segundo o coordenador do curso de escolta do Esquadrão Águia, capitão Igor Fogaça, a formação existe desde 2012 e cerca de 200 profissionais foram capacitados até o momento.

“O Esquadrão Águia é uma unidade da Polícia Militar especializada em policiamento com motocicleta. Uma unidade com mais de 40 anos de existência, sendo referência nacionalmente nesse tipo de serviço. Eles treinaram ativamente e exaustivamente as práticas de policiamento com motocicleta, que a gente sabe que é o policiamento do futuro. Com as vias com tantos veículos, com os fluxos congestionados, a motocicleta chega mais rápido nas ocorrências”, afirmou.

Da Redação (redacao@correio24horas.com.br)