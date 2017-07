Equipe do SAMU participa de capacitação

A Secretaria Municipal de Saúde realizou nos dias 14, 15, 16 e 17 de julho, treinamento e capacitação técnica para os profissionais que trabalham no Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU). O treinamento com carga horária de 60 horas aconteceu no auditório do SESC LER e ministrou os cursos: Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e Suporte Básico de Vida (SBV).

Fabrízia Vital – Coordenadora do SAMU, destaca que “O objetivo dessas capacitações é melhorar o atendimento nas unidades de atenção nas urgências”.

Os cursos foram ministrados pelos professores mestres, Francisco Félix e Alex Valério, que segundo a equipe, com profundo conhecimento, conseguiram passar o conteúdo aos participantes de forma magistral. Para eles, o curso superou as expectativas e além de ter sido motivacional, contribuiu na preparação das equipes para atuar na área.

O projeto garante aos profissionais que trabalham em urgência e emergência, mais qualificação e resolução nos atendimentos, identificando habilidades e capacidades de cada um, para garantir à população um serviço cada vez melhor.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 18-07-2017