Equipe de Paulo Afonso vai participar de competição em Sergipe

A Equipe Paulo Afonso de Futsal vai participar da 1ª edição Regional da Copa Sertão de Futsal, em Canindé – Sergipe. A apresentação do time e da Comissão Técnica aconteceu na quinta-feira, 20/7, no Ginásio Esportivo Luís Eduardo Magalhães.

A competição vai acontecer de 29 de julho a 24 de outubro, com a participação das cidades de Paulo Afonso e Santa Bígida – BA; Canindé de São Francisco, Ribeirópolis e Nossa Senhora da Glória – SE; Piranhas, Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema e Olho D’água do Casado – AL.

O time pauloafonsino está na chave C, juntamente com Santana do Ipanema, Ribeirópolis e Piranhas.

O técnico Denilson Oliveira (Bala); o auxiliar, Moacir Ramos; o preparador físico, Fabrício Tenório e o supervisor José Nivaldo estão confiantes na boa atuação da equipe. Para eles o apoio da Prefeitura é fundamental na motivação dos atletas, influenciando positivamente no resultado.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 21-07-2017