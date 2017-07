Equipe da Prefeitura de Paulo Afonso visita área rural

Na quarta-feira, 19/7, o prefeito de Paulo Afonso, Luiz de Deus, acompanhado de secretários de governo, vereadores e líderes comunitários visitaram várias localidades da área rural do município.

A primeira parada foi no Povoado Barro Vermelho, onde o prefeito conheceu o poço artesiano daquela localidade e viu as condições do acesso à bomba e o abrigo dos equipamentos.

Em seguida, a comitiva se dirigiu ao Distrito de Luiz, onde está sendo erguida a casa de bomba do poço artesiano que abastece várias localidades da região. No Papagaio, Luiz de Deus e sua equipe visitaram a Escola Municipal João Pereira de Jesus, onde conversou com a professora, alunos e funcionários. Vizinho à escola, a Prefeitura está construindo uma quadra de esportes, obra realizada pela Secretaria de Infraestrutura que já está 50% concluída para ser entregue à população nos próximos meses.

No início da tarde, a comitiva chegou ao povoado Poços, onde está sendo cavada uma barragem para abastecer a localidade e circunvizinhanças com água acumulada de chuvas.

O dia de visitas terminou no Povoado São José, onde o prefeito ouviu reivindicações feitas pelo líder comunitário ‘Manezinho do São José’, como: calçamento do acesso ao Povoado Placas, construção de uma praça, passagem molhada e reforma da Unidade Básica de Saúde.

Em seu breve discurso, Luiz de Deus agradeceu aos anfitriões e salientou a importância da boa relação entre o Poder Público e a população. Para ele, conhecendo as necessidades do povo, o governo tem mais facilidade de trabalhar para atender às suas reivindicações.

“Eu estou visitando a área rural, não apenas para ver o que a Prefeitura já fez, mas, sobretudo para ouvir dos moradores o que ainda precisa ser feito. Como prefeito, minha preocupação é melhorar a vida dos pauloafonsinos, e para isso, eu preciso que vocês me ajudem apontando os problemas e o que deve ser feito para resolvê-los. Segundo a Bíblia, devemos trabalhar sempre com o objetivo de servir ao próximo e que bom seria se todos fizessem assim. Mas podem ter certeza de que nosso governo vai continuar trabalhando, esperando sempre que o amanhã seja melhor do que hoje”, concluiu.

