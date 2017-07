Entrevista; Major Jorge Júnior fala sobre a entrada de celulares no Presidio Regional de Paulo Afonso

Em entrevista a um site local na tarde da quarta-feira (12), o major Jorge Júnior, diretor do Presídio Regional de Paulo Afonso, falou sobre a apreensão de celulares durante uma operação preventiva em celas da unidade e informou ainda que o presídio agora conta com um Sistema de Videomonitoramento.

O diretor do presídio informou que duas apreensões ocorreram nos dias 10 e 11 deste mês, na qual foram encontrados 25 celulares dentro das celas da unidade e mais 18 aparelhos foram arremessados por cima do muro. A ação foi flagrada pelas câmeras, mas os suspeitos conseguiram fugir.

O diretor do Presídio destacou a importância do vídeomonitoramento no combate e prevenção aos crimes. Além da unidade prisional, as câmeras de vídeo vão monitorar também as vias de acesso ao presídio, com isso vai evitar, por exemplo, que pessoas joguem através dos muros drogas e outros objetos, como já aconteceu. Segundo ele, as imagens serão entregues a Polícia civil para auxiliar nas futuras investigações.

Em relação às revistas de rotina que são feitas durante os horários de visitas e as medidas de segurança para tentar impedir a entrada dos produtos, Jorge disse que a unidade agora conta com o uso dos detectores de metais mas pretende conseguir por meio do governo do estado, aparelhos de raios-X que vão auxiliar a revista feminina nos presídios.

Chico Sabe Tudo