Empossados novos membros do COMSEA

Os novos membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, eleitos no dia 5 de julho, tomaram posse na quinta-feira (13), em solenidade que aconteceu no gabinete do prefeito Luiz de Deus.

De acordo com o Decreto nº 5300/2017, assinado pelo chefe do Executivo Municipal no dia 10 e lido pela chefe de Gabinete, Cíntia Rosena, no ato de posse, os representantes das entidades governamentais e não governamentais que atuarão como membros do COMSEA no biênio julho de 2017 a julho de 2019 são:

Representantes governamentais

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social:

Titular – Isabela Medeiros Cavalcante

Suplente – Gabriela Eugênia Valéria Costa Cavalcante;

Secretaria Municipal de Saúde:

Titular – Joice Desirêe Cavalcante

Suplente – Jirlane Pereira Martins;

Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento:

Titular – Luana Costa Amâncio Santos

Suplente – Eulária da Silva Vieira;

Secretaria Municipal de Educação:

Titular – Débora Deise da Silva Vasconcelos

Suplente – Manoel Nunes de Oliveira Neto;

Representantes não governamentais:

Pastoral da Criança:

Titular – Rosana Carvalho Santana

Suplente – Rosinere Natividade;

Diocese Nossa Senhora de Fátima

Titular – Lúcia Rejane Araújo Bezerra Gomes

Suplente – Jacilana Rodrigues Barros;

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE:

Titular – Maria de Fátima Rocha Juventino

Suplente – Solange Lima Nascimento;

Associação do Povo Indígena Truká Tupan:

Titular – Maria Erineide Rodrigues da Silva

Suplente – Eliene Rodrigues da Silva;

Assessoria e Gestão em Estudos da Natureza, Desenvolvimento Humano e Agroecologia – AGENDHA:

Titular – Edvalda Pereira Torres Lins Aroucha

Suplente – Gustavo Corre de Assis;

Fundação de Amparo ao Menor de Paulo Afonso – FUNDAME:

Titular – Ana Cláudia Brito Almeida Oliveira

Suplente – Josineide do Nascimento Dantas;

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paulo Afonso:

Titular – Ademar Fagundes Vieira

Suplente – Edézio de Souza Neto;

Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Paulo Afonso:

Titular – Edézio de Souza Neto

Suplente – Ademar Fagundes Vieira;

Igreja Adventista do Sétimo Dia:

Titular – Leoneide Alencar de Sá Menezes

Suplente – Sandra Aparecida dos Santos Viana.

“O COMSEA exerce um papel fundamental na parceria com a Rede de Segurança Alimentar e Nutricional, e por isso eu espero que juntos possamos continuar com esse trabalho, que, sem dúvida contribui com a boa qualidade da alimentação dos pauloafonsinos”, falou a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira, ao dar as boas-vindas aos eleitos.

O prefeito Luiz de Deus enfatizou a importância de ensinar as crianças da área rural a trabalhar com a terra, para, segundo ele, evitar o êxodo no futuro.

“A escola da área rural deve ensinar as crianças a cultivar a terra, plantar e colher. Segurança alimentar pressupõe assegurar às pessoas alimentação de qualidade e saudável. A semente está lançada, desejo boa gestão aos novos membros do COMSEA e espero que juntos possamos colher Bons frutos”, concluiu.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 14-07-2017