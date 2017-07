Desfile Cívico-Militar comemorou aniversário de Paulo Afonso

28 de julho é, indiscutivelmente, a data mais importante para os pauloafonsinos. Nesse dia, no ano de 1958, por força da Lei Estadual nº 1.012/1958, sancionada pelo então governador da Bahia, Antônio Balbino, foi criado oficialmente o município de Paulo Afonso.

Situada no Vale do Rio São Francisco, região Norte do estado, a cidade de aproximadamente 120 mil habitantes é considerada uma das mais importantes do interior baiano. Seu conjunto de usinas hidrelétricas construído pela Chesf, empresa estatal do grupo ELETROBRAS, é responsável pelo fornecimento de energia elétrica para toda a região Nordeste do país.

Para comemorar o 59º aniversário de Emancipação Política dessa tão importante cidade, na última sexta-feira (28/7), instituições militares, filantrópicas, folclóricas e culturais; escolas municipais, estaduais e particulares coloriram a Avenida Apolônio Sales, num Desfile Cívico-Militar organizado e coordenado pela Secretaria Municipal de Educação.

Ao som de bandas marciais, fanfarras e homenagens a personalidades que contribuíram com a construção da cidade, o desfile prendeu a atenção do numeroso público que durante quase duas horas permaneceu na avenida.

Do palanque oficial, o prefeito Luiz de Deus acompanhou cada momento do desfile ao lado da primeira-dama, Juvandir Tenório (Dona Didi); do vice-prefeito, Flávio Henrique Lima; do secretário de Educação, Severino Alves de Lima (professor Silva) e convidados.

Entre os convidados, os comandantes da 1ª Companhia de Infantaria, major Kauê Menezes Chagas; do 20º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Carlos Humberto da Silva Moreira; e do 15º Grupamento Militar de Bombeiros, tenente-coronel Raimundo Sales Fernandes Filho; o gerente do Núcleo Territorial de Educação (NTE-24), Marcos Pires; delegadas da Polícia Civil, secretários de governo e diretores de órgãos públicos.

