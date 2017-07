De olho nas eleições 2018, muitos parlamentares baianos já começaram a intensificar a agenda no norte do Estado. O ‘tour’ teve início no São João e deverá se estender pelos próximos meses.

As visitas, agora, serão cada vez mais frequentes. Dizem, inclusive, que tem deputado que vai participar até de ‘chá de boneca’.

As tradicionais festas das cidades do norte do estado, são celeiros perfeitos para os políticos se colocarem no foco dos eleitores.