“Cultura na Praça 2017”, dentro das comemorações dos 59 anos de emancipação de Paulo Afonso

EXCLUSIVO: Na quinta, sexta e sábado, dias 27,28 e 29 de julho, na Praça das Mangueiras, centro, a prefeitura Municipal de Paulo Afonso, promove o evento – Cultura na Praça # qualéasuaarte, com a presença do cantor e compositor paraibano, de fama nacional Chico Cesar, além de outras grandes atrações.

Até o momento a prefeitura não divulgou maiores detalhes sobre o evento, por enquanto só circula a divulgação nas redes sociais, mais provavelmente essa programação deve fazer parte das comemorações dos 59 anos de Emancipação Politica do Município de Paulo Afonso, que acontece no próximo dia 28 de julho, e tradicionalmente é comemorado com a realização de desfile de Escolas Municipais, Estadual e Instituições na Av. Apolônio Sales.

Emancipação política de Paulo Afonso / BA.

A emancipação politica de Paulo Afonso surgiu por força do seu progresso. Em 15 de março de 1948, o Governo Federal sob a presidência de Eurico Gaspar Dutra, criou a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, com a finalidade de aproveitar o potencial energético da Cachoeira de Paulo Afonso. Em torno das instalações do acampamento da Chesf surgiu uma aglomeração urbana que se desenvolveu a ponto de se tornar o centro mais populoso, de maior renda e o grande suporte das atividades administrativas da sede do município de Glória.

