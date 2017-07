Continuam abertas as inscrições para curso e oficinas do Programa Estação Juventude

O Programa Estação Juventude, coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, comunica que ainda estão abertas, com vagas limitadas, as inscrições para as oficinas de cartonagem, boneca de fuxico, bijuterias e monitor de recreação, e para o curso de redação para o ENEM.

Para se inscrever, os interessados devem possuir idade entre 15 a 29 anos.

As inscrições serão feitas na sede do programa na Avenida Getúlio Vargas s/n (antiga Escola de Informática da Prefeitura). Os documentos exigidos são: cópias do RG, CPF e do comprovante de residência e uma fotografia tamanho 3×4.

As oficinas visam a compartilhar técnicas e desenvolver habilidades motoras básicas com o objetivo de elevar a autoestima, além de serem atividades agradáveis aos olhos, de fácil aprendizagem e criativas.

Inaugurado em fevereiro de 2015 e mantido pela Prefeitura de Paulo Afonso, o Programa Estação Juventude busca ampliar o acesso de jovens de 15 a 29 anos, sobretudo aqueles que vivem em áreas de vulnerabilidade, a políticas, programas e ações que assegurem seus direitos de cidadania e ampliem sua capacidade de inclusão e participação social.

Para mais informações, entrar em contato pelo telefone 3281-3011, ramal – 225.

Autor: ASCOM/PMPA

