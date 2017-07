Confraternização reuniu representantes do Governo Municipal e líderes comunitários

Numa manhã de festa com forró pé de serra, quadrilha junina, bolo, canjica, caldo de macaxeira e refrigerante, líderes comunitários de todos os bairros e distritos rurais de Paulo Afonso se reuniram na sexta-feira, 7/7, no espaço de eventos da Loja Maçônica União do São Francisco.

O encontro organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social teve o objetivo de comemorar os seis primeiros meses do governo Luiz de Deus e agradecer aos presidentes de associações e moradores do campo, pelo apoio, que segundo a secretária Ana Clara Moreira é importante para o desenvolvimento de ações voltadas para a população.

“É um prazer estar mais uma vez nessa confraternização, uma forma de retribuirmos o apoio que recebemos sempre. Queremos continuar trabalhando juntos realizando ações que beneficiem todos os pauloafonsinos”, encerrou Ana Clara Moreira.

O prefeito Luiz de Deus agradeceu aos presentes e disse que necessita da colaboração de todos para fazer um governo imparcial, servindo a toda população pauloafonsina.”Quero dizer que não esqueci de nenhum de vocês. Estamos vivendo momentos difíceis, a população passa por problemas de desemprego e é natural que procurem a Prefeitura para resolver sua situação. Enquanto representante do Poder Público, pretendemos trabalhar mais próximos do povo, e para isso, pedimos seu apoio e compreensão. Muito obrigado por terem me dado a oportunidade de mais uma vez governar Paulo Afonso e me ajudem a corrigir os erros para que possamos fazer um governo que contemple todos”, falou o prefeito.

Participaram da festa, os secretários de governo: Hermes Benzota de Carvalho Jr (Administração); Ivaldo Sales Jr (Saúde); Severino Alves de Lima (Educação), Ana Clara Moreira (Desenvolvimento Social) e Regivaldo Coriolano (Turismo, Indústria e Comércio); os vereadores; Alexandro Fabiano, Zezinho do INPS e Marconi Daniel; a presidente do CMAS, Janisabel Araújo e o gerente do Banco do Brasil agência Paulo Afonso, Marcos Antônio.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 07-07-2017