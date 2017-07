Concurso com vagas temporárias para o Desenbahia estão com inscrições abertas

Até o dia 21 de agosto, estão abertas as inscrições do concurso público para cargos de nível médio e superior, do edital lançado pela Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia).

As inscrições para o processo seletivo podem ser realizadas no site da organizadora do certame, a AOCP Concursos Públicos, com taxa no valor de R$ 34. Confira o edital no link: http://bit.ly/2tG0huK.

As vagas são temporárias, com validade de dois anos, para serem preenchidas em Salvador, sob regime celetista. Os aprovados receberão a remuneração de R$ 2.334, para nível médio, e de R$ 4.704, para nível superior.

O processo seletivo conta com provas objetiva e discursiva, a serem realizadas nos municípios de Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Juazeiro, Salvador, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.