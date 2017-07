Comitiva da Prefeitura de Paulo Afonso visita Pop Shopping

Na quarta-feira, 12/7, o prefeito de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus; os secretários de Infraestrutura, Wilson Pereira Filho e de Administração, Hermes Benzota de Carvalho Júnior; o vereador Alexandro Fabiano (Leco) e o assessor de Comunicação da Prefeitura, Fábio Salvador, visitaram o Pop Shopping, no centro da cidade. A visita aconteceu uma semana depois que o prefeito recebeu em seu gabinete, uma comissão formada por comerciantes que trabalham no local.

O Pop Shopping é formado por 44 boxes onde são vendidos produtos artesanais, lembranças da cidade, aparelhos e acessórios de telefonia móvel, confecções, calçados e alimentação.

Segundo a presidente da Associação dos Lojistas, Maria de Fátima Rodrigues Silva, a crise financeira do país provocou uma queda significativa no movimento, o que requer algumas medidas para reconquistar a clientela. “Para que possamos recuperar as perdas, estamos solicitando ao prefeito algumas melhorias, como limpeza, reforma dos banheiros, vigilância, local para a sede da associação e divulgação”, disse a presidente.

Depois de ouvir as explanações da presidente e dos comerciantes, Luiz de Deus autorizou os secretários de Infraestrutura, Wilson Pereira Filho, e de Administração, Hermes Benzota, a estudar a possibilidade de atender às reivindicações no mais curto espaço de tempo possível.

