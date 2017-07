Começa nesta quinta-feira projeto Cultura na Praça

Na semana que é comemorada a Emancipação Política de Paulo Afonso, começa nesta quinta-feira, 27, na Praça das Mangueiras, centro da cidade, o Projeto Cultura na Praça, com a cantora Eloyra que abrirá a programação com músicas autorais e clássicos da MPB, e em seguida tem a apresentação de Duda Rodrigues.

O Projeto Cultura na Praça é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte. A ideia, segundo o secretário Jânio Soares, é complementar as atividades comemorativas ao 59º Aniversário de Emancipação Política de Paulo Afonso, com uma programação cultural e musical que pretende reunir as famílias na Praça das Mangueiras.

Seguindo a programação, amanhã sexta-feira (28), o paraibano Chico César volta a Paulo Afonso com seu repertório apreciado por amantes da cultura popular. O índio pernambucano Gean Ramos e o Grupo Samba do Arnesto serão as últimas atrações do projeto, no sábado (29).