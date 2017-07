Câmara Municipal de Vereadores aprova reajuste e Plano de Formação e qualificação Profissional para professores

Na segunda-feira, 26/06/2017, o chefe do Executivo enviou dois Projetos de Lei à Câmara Municipal de Vereadores de Paulo Afonso e os mesmos foram aprovados por unanimidade pelos vereadores presentes à sessão ordinária. Por iniciativa do vereador Bero do Jardim Bahia (PT) foi sugerido à dispensa das formalidades regimentais o que garantiu a tramitação dos projetos, abrindo caminho para a aprovação dos mesmos.

O prefeito de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, concedeu reajuste de 7,64%, retroativo ao mês de maio, para os professores da Rede Municipal de Ensino. Com esse índice, o repasse do Fundeb 2017 foi efetivado de forma integral para todos os educadores.

Além do reajuste, foi aprovado na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores o Plano de Formação e qualificação Profissional, que permite aos professores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares da rede se aprimorar em suas funções, resultando em mudança de classe e ganhos salariais. Essas conquistas estão previstas no Plano de Cargos e Salários da categoria.

Ainda há a incorporação salarial de 5%, retroativa ao mês de janeiro deste ano, que contemplou automaticamente a mudança de classe referente ao período de 2011 a 2016. Com esses acréscimos remuneratórios, os professores passam a ter ganhos salariais significativos para darem continuidade às suas atividades em busca de uma educação que prioriza a qualidade, a inserção social e a cidadania.

ASCOM- CMPA

José Renaldo de Carvalho Silva

comunicacao@pmpa.ba.gov.br