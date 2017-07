Belém do São Francisco: Prefeito sanciona lei proibindo corte de água e energia aos finais de semana

Em Belém do São Francisco (PE), Sertão de Itaparica, o prefeito Licínio Lustosa sancionou uma lei municipal proibindo o corte de água e energia aos finais de semana por inadimplência dos seus clientes.

Pela lei, tanto a Compesa quanto a Celpe – empresas responsáveis, respectivamente, pelo serviço de abastecimento d’água e o de energia elétrica – ficam impedidas de cortar os dois serviços no período do meio-dia da sexta até às 8h da segunda-feira.

O mesmo vale para as 12h do último dia útil antecedente a qualquer feriado (seja nacional, estadual ou municipal) e ponto facultativo municipal até às 8h do primeiro dia útil subsequente.

por Carlos Britto