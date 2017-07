“Atlântico Transportes” passa a operar o transporte urbano de Paulo Afonso

Não é ainda oficial, mais existe a possibilidade de que a partir do dia 15 de julho, possa entrar em operação a nova empresa de ônibus urbano na cidade de Paulo Afonso. Trata-se da A ATT– Atlântico Transportes e Turismo Ltda. A companhia vai substituir as empresas Vitran e Aratu e os funcionários serão remanejados para a nova dona das linhas.

Após um longo período no processo de licitação para o transporte urbano de Paulo Afonso, parece que agora o desfecho vai acontecer. A empresa que é da cidade de Lauro de Freitas/BA tinha vencido a última etapa do certame para assumir o transporte público de Paulo Afonso, a partir do dia 15 de julho de 2016, porém em um prazo de cinco dias as demais concorrentes ao processo licitatório “Mota Pereira Transporte” e “Via Energya”, recorreram à decisão que ficou nas mãos da justiça. O Excelentíssimo Juiz Rosalino dos Santos, deu parecer favorável a ATT– Atlântico Transportes e Turismo Ltda, e como vencedora do processo licitatório a Atlântico Transportes assumi o serviço de transporte público em Paulo Afonso pelos próximos 15 anos. Com essa decisão da justiça, há a possibilidade da nova empresa já colocar seus veículos nas ruas de Paulo Afonso no próximo dia 15 de julho.

A ATT– Atlântico Transportes e Turismo Ltda, com mais de 10 anos de experiência, oferece uma equipe de profissionais que prestam um serviço destacado pela eficiência, agilidade e qualidade.Com os mais luxuosos modelos de ônibus do País, toda a frota da ATT – Atlântico Transportes está equipada com a tecnologia de monitoramento mais avançada disponível do mercado.