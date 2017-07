Após sucesso em São Paulo, “Beatlemania Experience” chega à Bahia com imagens digitalizadas da Getty Images

A empresa líder mundial em comunicação visual é patrocinadora da mostra que chega ao Nordeste no sábado dia 29 de julho

The Beatles, one of the most famous groups in the history of pop music; from left to right, George Harrison (1943 – 2001), Ringo Starr, John Lennon (1940 – 1980), and in front, Paul McCartney, at the EMI studios in Abbey Road, as they prepare for ‘Our World’, a world-wide live television show broadcasting to 24 countries with a potential audience of 400 million. (Photo by BIPs/Getty Images) The Beatles, one of the most famous groups in the history of pop music; from left to right, George Harrison (1943 – 2001), Ringo Starr, John Lennon (1940 – 1980), and in front, Paul McCartney, at the EMI studios in Abbey Road, as they prepare for ‘Our World’, a world-wide live television show broadcasting to 24 countries with a potential audience of 400 million. (Photo by BIPs/Getty Images)

A mostra “Beatlemania Experience – The Beatles Biography” desembarca em solo nordestino no próximo sábado dia 29 de julho para temporada no Salvador Shopping, em Salvador. Em São Paulo, a exposição fez sucesso exibindo mais de 1.500 imagens digitalizadas raras, curiosas e emocionantes dos Beatles, a banda de rock mais influente da história. Os registros foram disponibilizados pela Getty Images, que também é uma das patrocinadoras do evento.

As imagens pertencem ao Hulton Archive, o maior acervo de arquivos históricos do mundo, com mais de 100 milhões de itens que cobrem os principais acontecimentos culturais, políticos e sociais desde o advento da fotografia. A vasta coleção abriga imagens dos momentos mais importantes da cultura e o impacto direto que a indústria da música teve neste cenário. Os Beatles são considerados um fenômeno, já que em apenas sete anos impactaram profundamente desde a música até a moda.

O arquivo da Getty Images descreve todas as facetas da carreira da banda, desde os primeiros shows até a explosão no The Cavern Club e em Hamburgo, passando por sua dissolução definitiva em 1970. Do estúdio aos bastidores, as fotografias raras e as recentemente descobertas revelam um tipo de acesso aos artistas que não existe mais hoje.

A Getty Images é também responsável por uma das alas da exposição, a World Tour, na qual oferecerá aos visitantes uma experiência interativa pela trajetória da banda por meio de dois telões touch screen, que revelarão os passos dos astros de 1963 a 1966.

Para Natalia Moraes, responsável pelo Marketing da Getty Images no Brasil, o imenso acervo da empresa é uma contribuição valiosa para o material apresentado pela iniciativa. “Estamos muito entusiasmados em ser um dos parceiros da ‘Beatlemania Experience’, que agora chega ao Nordeste depois do estrondoso sucesso obtido em São Paulo. É uma honra poder dividir tudo isso com o público baiano.”

Com curadoria da Let It Be, a mostra traça uma linha do tempo da história da banda, desde as primeiras apresentações em Liverpool ao célebre show Rooftop, última apresentação dos Fab Four, em 1969. O evento vai funcionar em uma tenda com mais de 2 mil², dividido em dez alas principais e outras transitórias, nas quais serão recriados momentos importantes do grupo. Serão exibidas réplicas de roupas e instrumentos, objetos, capas de revistas e jornais da época, fotos inéditas, filmes e vídeos relacionados aos Beatles.

Os ingressos para a “Beatlemania Experience” estão à venda na bilheteria do Teatro Vila Velha e no site Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br). As entradas custam R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira). Mais informações: http://beatlemaniaexperience.com/#inicio

